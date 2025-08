Wes Washpun renovou contrato com o FC Porto, anunciou o clube da Invicta, na manhã desta segunda-feira. O basquetebolista fica com contrato válido até 2026.

O norte-americano chegou aos dragões no início da temporada passada, proveniente da Oliveirense. Na temporada passada Wes Washpun obteve uma média de 12,5 pontos por jogo e ajudou o FC Porto a conquistar a Taça de Portugal.

«Decidi ficar mais uma época no FC Porto porque sinto que temos objetivos por concluir e um campeonato para ganhar. As expetativas para esta época continuam a ser as mesmas. Qualquer atleta que jogue no FC Porto quer sempre ganhar tudo», afirmou o basquetebolista de 31 anos.