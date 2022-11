Ivan Almeida, basquetebolista do Benfica, acusou um jogador do FC Porto de tentar lesioná-lo durante o clássico deste sábado no Dragão, que os encarnados venceram por 112-105.

«Vocês são uns anjos. Isto é que é nojo, sabendo que fiz cirurgia nesse pé em março de 2021. E continuam a saga dos playoffs do ano passado», escreveu em resposta a um tweet de um adepto do FC Porto com uma mensagem ofensiva.

Essa resposta do jogador do Benfica surgiu acompanhada por um lance no qual é atingido por Miguel Maria Cardoso, basquetebolista do FC Porto, precisamente no tornozelo esquerdo.