Ivan Almeida, basquetebolista do Benfica, denuncia insultos racistas no Dragão Caixa, por ocasião do jogo 3 da final da Liga.

Em mensagem publicada nas redes sociais, o atleta caboverdiano deixa críticas ao próprio Benfica, à Federação Portuguesa de Basquetebol e ao FC Porto, por nada terem feito.

«O silêncio também é racismo», escreve Ivan Almeida.

«E sei que vem para aqui muita gente dizer para mostrar dentro do campo, para não ligar, que as pessoas são estúpidas e que outras não sabem o que dizem. Outros vão dizer não há racismo em Portugal e que estou a fazer de vítima. Digo-vos também que, por baixo deste atleta profissional africano, tem um ser humano como todos», acrescenta.

De referir que FC Porto e Benfica disputam neste sábado o jogo 4 da final da Liga, novamente no Dragão (15h).