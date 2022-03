O basquetebolista Jonas Jerebko foi excluído da seleção sueca após ter assinado contrato com o CSKA Moscovo em plena invasão russa à Ucrânia.

O anúncio foi feito pela federação sueca de basquetebol, que está ao lado do Governo sueco e da Conferação Sueca do Desporto na condenação da Rússia e lembra que todos os selecionados são «representantes do basquetebol sueco».

«Depois desta conversa, infelizmente fomos forçados a confirmar que não existem condições para Jonas Jerbko representar a equipa nacional sueca», afirmou o presidente da federação, Frerik Joulamo.

Jonas Jerebko tem 35 anos e destacou-se no basquetebol sueco na última década e meia, tendo ainda uma longa carreira na NBA, onde entre 2009 e 2019 representou Detroit Pistons, Boston Celtics, Utah Jazz e Golden State Warriors. O basquetebolista jogou as últimas duas épocas nos russos do Khimki, mas estava sem clube desde o ano passado.