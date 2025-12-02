A debelar nestes últimos dias uma lesão ligeira, Neemias Queta poderá regressar à quadra na madrugada desta quarta-feira, no Boston Celtics-New York Knicks.

Queta sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo que o afastou do último duelo dos Celtics, diante dos Cleveland Cavaliers, que terminou em vitória para Joe Mazzulla e companhia.

Nas redes sociais, os Boston Celtics divulgaram um boletim médico e dizem que o regresso de Neemias Queta para o próximo jogo é «provável», tal como Derrick White, que sofreu uma contusão no gémeo direito.

Já Jayson Tatum terá de ter mais paciência, pois continua a recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles.

Os Cetics recebem os Knicks pela uma hora da manhã desta quarta-feira em duelo da Conferência Leste da NBA. Os nova-iorquinos são segundos classificados enquanto os bostonianos são oitavos, abaixo das expectativas.