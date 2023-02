Britney Griner, a basquetebolista americana que passou dez meses detida na Rússia, foi anunciada esta terça-feira como nova jogadora das Phoenix Mercury, equipa da Liga feminina norte-americana de basquetebol (WNBA) que já tinha representado.

Ao regressar aos Estados Unidos, em dezembro, Griner já tinha manifestado a intenção de voltar a jogar em Phoenix.

Griner foi presa em fevereiro de 2022, num aeroporto de Moscovo, por acusação de tráfico de drogas, tendo sido depois libertada devido a um acordo entre os governos dos dois países, que contemplou uma troca com o traficante de armas russo Viktor Bout, que cumpria uma pena de 25 anos numa prisão americana.

Agora com 32 anos, a basquetebolista americana costumava alternar as temporadas da WNBA com campanhas na Rússia, ao serviço do UMMC Ekaterimburgo.