O treinador do Sporting marcou presença no clássico de basquetebol que os leões venceram, na tarde deste domingo, em Lisboa, frente ao FC Porto. No Instagram, o capitão dos leões, Diogo Ventura, revelou o encontro com o Ruben Amorim.

«Mister Amorim, amanhã é a vossa vez», lê-se, numa publicação que surge após a vitória, por 83-79, que permite aos verdes e brancos consolidar a liderança da Liga de basquetebol.

Este fim de semana fica marcado por embates entre leões e dragões, em várias modalidades. O Sporting levou a melhor no andebol e basquetebol. Por sua vez, o FC Porto venceu no voleibol feminino.

Quanto ao futebol, o clássico está agendado para esta segunda-feira, às 20h15.