Sem o lesionado Neemias Queta, os Boston Celtics venceram os Detroit Pistons (117-114), para a NBA Cup, interrompendo uma sequência de 13 vitórias consecutivas do adversário.

Os últimos instantes do encontro foram de loucos. A perder por 115-112, com apenas quatro segundos por jogar, os Pistons beneficiaram de três lances livres, mas Cade Cunnigham, que até foi o melhor marcador do jogo com 42 pontos, falhou o último, que daria o empate.

Os Celtics recuperaram a bola e fecharam o jogo na linha de lance livre, com Pritchard a converter os dois lançamentos de que dispôs. Jaylen Brown foi a figura principal na equipa de Boston, com 33 pontos e 10 ressaltos.

Apesar da vitória, os Celtics acabaram afastados da fase a eliminar da NBA Cup, em virtude dos triunfos de New York Knicks (129-101 frente aos Charlotte Hornets) e Miami Heat (106-103 diante dos Milwaukee Bucks), naquela que foi a 800.ª vitória da carreira para o seu treinador, Erik Spoelstra.

Congrats to Erik Spoelstra of the @MiamiHEAT for becoming the 17th coach to secure 800 total coaching wins! pic.twitter.com/1NJrj3gE5L — NBA (@NBA) November 27, 2025

Com apenas uma jornada por disputar na fase de grupos, que se realiza na madrugada de sábado, há apenas duas equipas já apuradas para a próxima fase, os Toronto Raptors e os Los Angeles Lakers.

De recordar que avançam para os quartos de final os vencedores dos seis grupos, aos quais se juntam os dois melhores segundos classificados.

Resultados da ronda:

Charlotte Hornets - New York Knicks, 101-129

Miami Heat - Milwaukee Bucks, 106-103

Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves, 113-105

Toronto Raptors - Indiana Pacers, 97-95

New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies, 128-133 (a.p.)

Golden State Warriors - Houston Rockets, 100-104

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs, 102-115

Sacramento Kings - Phoenix Suns, 100-112