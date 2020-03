Donovan Mitchell é o segundo jogador dos Utah Jazz, da NBA, infetado com o Covid-19. A informação foi revelada pelo conceituado jornalista Adrian Wojnarowski, que cita fonte da NBA.

Refira-se que a Liga norte-americana de basquetebol está suspensa depois de Rudy Gobert, igualmente dos Jazz, também ter dado positivo na quarta-feira.

De resto, Wojnarowski adianta que os jogadores da franquia de Utah se queixaram em privado que Gobert foi pouco cuidadoso no balneário, tocando em vários companheiros de equipa e nos seus pertences, ele que inclusivamente «gozou» com a situação na sala de imprensa.

