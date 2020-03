A Liga norte-americana de basquetebol (NBA) decidiu suspender a época 2019/2020, depois de um jogador dos Utah Jazz ter dado positivo num teste ao Covid-19.

«A NBA suspende o resto dos jogos previsto no calendário até nova ordem», escreveu a NBA, revelando ainda que um atleta dos Jazz deu positivo ao novo coronavírus.

«O resultado do teste foi divulgado pouco antes da partida do jogo de hoje [quarta-feira] à noite entre os [Utah] Jazz e os Oklahoma City Thunder na Chesapeake Energy Arena. Naquele momento, o jogo (...) foi cancelado. O jogador afetado não se encontrava na arena. A NBA usará este hiato para determinar os próximos passos para avançar em relação à pandemia do coronavírus», pode ler-se ainda.

Segundo a imprensa, o jogador em questão é Rudy Gobert, poste francês. De resto, esta situação obrigou a cancelar à última hora o encontro dos Jazz em Oklahoma, ante os Thunder. As duas equipas ficaram imediatamente de quarentena.