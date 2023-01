Dennis Schroder, base dos Los Angeles Lakers, passou por uma situação atribulada e caricata na passada quarta-feira, após o jogo com os San Antonio Spurs, da NBA.

Após deixar o pavilhão, o internacional alemão seguia para casa quando foi intercetado pela polícia.

«Coloquei o meu equipamento de recuperação e começámos a andar. Eu estava a ver uma série e o Alex (ndr. Amigo) estava a conduzir. De repente começamos a ouvir sirenes e a ver luzes azuis. Pensávamos que só queriam passar por nós, mas de repente ouvimos o aviso para encostarmos», conta o próprio basquetebolista, no seu canal de youtube.

«Pediram ao Alex que saísse do veículo sem fazer movimentos bruscos. Depois, luzes fortes iluminaram a parte de trás do carro, para ver quem lá estava. Eu estava com o sistema NormaTec, de recuperação. Tirei lentamente e tive de vestir as calças, pois não posso fazer o tratamento com elas. Acabei de me vestir e abri a porta lentamente», acrescenta.

Schroder explica depois que a operação policial estava relacionada com um Cadillac roubado. O basquetebolista tinha um outro carro dessa marca, mas vendido há um ano, e a confusão acabou por ser esclarecida.

«Acreditem ou não, eram umas 30 viaturas no local. Como se eu fosse um bandido, foi uma loucura. Nunca tinha visto nada assim. O Alex teve de deitar-se no chão, com as pernas e os braços abertos. Foi de loucos. Até tive de sair de meias. Cinco minutos depois expliquei que vinha do jogo dos Lakers, identifiquei-me, e tudo normalizou», conclui.