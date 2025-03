Portugal está no grupo A do Eurobasket 2025 e vai defrontar Sérvia, Letónia, Chéquia, Turquia e Estónia, ditou o sorteio realizado ao início da tarde desta quinta-feira.

Os «linces» vão disputar o grupo A em Riga, na Letónia, onde se realizou o sorteio desta quinta-feira e uma das quatro cidades-sede da competição.

Portugal integrava o sexto e último pote para o sorteio, juntamente com Suécia, Islândia e Chipre, pelo que à partida já sabia que não iria jogar a fase de grupos em solo cipriota, que também acolhe o Europeu.

O EuroBasket 2025 realiza-se de 27 de agosto a 14 de setembro, com coorganização de vários países: Chipre (em Limassol), Finlândia (em Tampere), Letónia (em Riga) e Polónia (em Katowice).

Os grupos do EuroBasket 2025:

GRUPO A (em Riga, Letónia)

Sérvia

Letónia

Chéquia

Turquia

Estónia

Portugal

GRUPO B (em Tampere, Finlândia)

Alemanha

Lituânia

Montenegro

Finlândia

Grã-Bretanha

Suécia

GRUPO C (em Limassol, Chipre)

Espanha

Grécia

Itália

Geórgia

Bósnia

Chipre

GRUPO D (em Katowice, Polónia)

França

Eslovénia

Polónia

Israel

Bélgica

Islândia

O calendário de Portugal

A seleção nacional, treinada por Mário Gomes, começa frente à Chéquia (27 setembro, quarta-feira). Segue-se a poderosa Sérvia (29 agosto, sexta-feira), a Turquia (30 agosto, sábado), a Letónia (1 setembro, segunda-feira) e a Estónia (3 setembro, quarta-feira).

O historial de Portugal e dos vencedores

Esta vai ser a quarta participação de Portugal no Europeu. Em 2011 foi 21.º classificado no último posto, em 2007, nono classificado, e, em 1951, foi 15.º.

Esta é 42.ª edição do Europeu de basquetebol, que tem como atual campeã a Espanha (2022), que já venceu quatro títulos. Mais, só a União Soviética (14) e a Jugoslávia (oito). Lituânia (três), Itália e Grécia com dois cada e, com um, Checoslováquia, França, Rússia, Alemanha, Hungria, Letónia, Egito e Eslovénia, também já foram campeãs.