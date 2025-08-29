A Portugal não bastou se transcender, sobretudo na forma como procurou fazer frente a cada ataque adversário, para travar uma superequipa da Sérvia, por muitos considerada a mais séria candidata ao título na edição 2025 do Eurobasket. Mas chegou para deixar uma excelente imagem, que o resultado equilibrado final (80-69) ajuda a valorizar.

Num jogo em que «não tinha nada a perder», tal como notou o selecionador Mário Gomes, Portugal entrou com tudo. Uma defesa agressiva deixou desconfortável uma seleção sérvia ciente da sua superioridade, mas que demorou a comprová-la.

Liderados por Diogo Brito, que levou à desclassificação madrugadora de Filip Petrusev ao ter sido atingido no estômago com um soco, os Linces mantiveram o resultado equilibrado durante o todo período inicial, que fechou com vantagem dos balcânicos por 23-19.

No arranque do segundo parcial, a Sérvia esticou a diferença para sete pontos (28-21), mas Portugal conseguiu encurtá-la para a margem mínima (30-29). Porém, os vice-campeões mundiais aceleraram o ritmo na reta final da primeira parte, que fecharam com a primeira vantagem na casa das dezenas de pontos até então (43-33).

A Sérvia concluiu a primeira parte a lançar com uma eficácia acima dos 50 por cento (era de 65 por cento nos lançamentos de dois pontos), contra os 34 por cento de Portugal. Residia aí uma parte da explicação para a vantagem dos sérvios, que tinham também mais ressaltos (22 contra 13) e assistências (12 contra cinco).

A boa atitude competitiva dos portugueses via-se, sobretudo, nos roubos de bola (nove contra quatro). No ataque, Diogo Brito brilhava com 14 pontos, o melhor registo do encontro, ele que vinha de um jogo sem qualquer ponto somado diante da Chéquia.

A diferença de qualidade entre as duas seleções acentuou-se na segunda parte, altura em que Nikola Jokic “empurrou” a Sérvia para uma margem mais folgada, que chegou a ser de 18 pontos (53-35). Só no terceiro período, o poste assinou mais pontos (13) do que em toda a primeira parte, aos quais juntou ainda quatro ressaltos.

Mesmo com Neemias Queta (seis pontos e dois ressaltos) longe do brilho do jogo inaugural, Portugal nunca baixou os braços, dando uma réplica muito interessante a um adversário que, nas previsões iniciais da FIBA, tinha 99 por cento de probabilidades de vencer o encontro. Sem as terem colocado verdadeiramente em questão, os portugueses atenuaram, e muito, as diferenças com uma atitude competitiva notável.

Aproveitando a ida de Nikola Jokic para o banco, os Linces entraram nos últimos dois minutos a perder por apenas sete pontos (74-67), mas dois triplos consecutivos, de Dobric e Jovic, acabaram com as ilusões lusas numa reviravolta que seria épica.

Nikola Jokic foi a figura do jogo com um duplo-duplo (23 pontos e 10 ressaltos). No lado português, Diogo Brito (22 pontos e nove ressaltos) e Travante Williams (15 pontos) foram quem mais se evidenciou.

Portugal puts up a fight, but Serbia 🇷🇸 remains perfect thanks to Jokic's impressive performance. #EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 29, 2025

Ainda no Grupo A, a Turquia venceu a Chéquia (92-78) e a Letónia derrotou a Estónia (72-70). Lideram os turcos e os sérvios, com duas vitórias em igual número de jogos disputados. Quanto a Portugal partilha a terceira posição com a Letónia, somando ambos uma vitória e uma derrota.

Portugal volta à ação, este sábado, para defrontar a Turquia (19h15), novamente na Arena Riga, onde se disputam os jogos do Grupo A. Avançam para os oitavos de final do Europeu de basquetebol os primeiros quatro classificados de cada grupo.