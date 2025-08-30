Eurobasket: Portugal sofre derrota pesada frente à Turquia
«Linces» caem para o quinto lugar no Grupo A da fase inicial do Campeonato da Europa de basquetebol
«Linces» caem para o quinto lugar no Grupo A da fase inicial do Campeonato da Europa de basquetebol
Um dia depois de ter colocado em sentido a Sérvia, Portugal foi novamente derrotado no Eurobasket, desta feita por uma margem dilatada, frente à Turquia, por 95-54, resultado que garantiu o apuramento dos turcos para os oitavos de final do torneio.
Em Riga, capital da Letónia, os Linces já perdiam por 51-27 ao intervalo, não mostrando argumentos para contrariar o favoritismo dos turcos, que lideram o Grupo A, só com vitórias, a par da Sérvia, que este sábado derrotou a Letónia por 84-80.
✅ Türkiye stay undefeated in Riga and book their tickets to the Round of 16!🇹🇷#EuroBasket | #MakeYourMark— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025
Na equipa portuguesa, destacaram-se Neemias Queta (15 pontos e sete ressaltos) e Travante Williams (14 pontos). O MVP do encontro foi o turco Alperen Sengun, jogador dos Houston Rockets, com 20 pontos, sete ressaltos e cinco assistências.
Ao cabo de três jornadas, Portugal soma uma vitória e duas derrotas, ocupando o quinto lugar no Grupo A da fase inicial do Europeu de basquetebol, o primeiro abaixo da zona de apuramento para os oitavos de final.
No calendário dos Linces, seguem-se os jogos com a Letónia (segunda-feira) e a Estónia (quarta-feira).
Para além da Turquia, estão já qualificados para a fase a eliminar do Eurobasket a Sérvia, a Finlândia e a Alemanha.
A fase final do Europeu disputa-se até 14 de setembro, na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia.
Outros resultados deste sábado no Eurobasket:
Letónia 80-84 Sérvia
República Checa 75-89 Estónia
Islândia 64-71 Bélgica
Itália 78-62 Geórgia
Reino Unido 59-78 Suécia
França 103-95 Eslovénia
Chipre 69-96 Grécia
Montenegro 65-85 Finlândia