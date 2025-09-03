A seleção portuguesa de basquetebol venceu a Estónia por 68-65, nesta quarta-feira, na quinta e última jornada da fase de grupos da competição. Desta forma, consegue o apuramento para os oitavos de final da competição, num jogo renhido!

A jogar em Riga, na Letónia, perante milhares de adeptos estónios, ao final do primeiro quarto o marcador estava empatado a 14 pontos. No final do segundo quarto, a Estónia lançou-se para a frente (32-27).

No terceiro quarto, Portugal conseguiu dar uma resposta, vencendo 47-45. Porém a seleção ficou privada de Neemias Queta, a estrela da companhia, por segunda falta técnica na hora de festejar.

No último quarto, houve discussão do resultado até ao fim, mas os lusos foram mais fortes. Do lado português, Rafael Lisboa destacou-se com 17 pontos, mais dois do que Neemias Queta. No capítulo dos ressaltos, Miguel Queiroz, com nove, foi dominante.

Portugal precisava de vencer a Estónia para concretizar o seu objetivo para o Eurobasket2025, o apuramento para os oitavos de final, pois ambas estavam empatadas.

Em quatro jornadas, Portugal venceu a República Checa e perdeu com Sérvia, Turquia e Letónia, três seleções que já garantiram o apuramento.

Com este triunfo, Portugal já sabe que o próximo adversário será a poderosa Alemanha (campeã do mundo). A melhor classificação dos lusos nesta competição foi um nono lugar.

