Federação Portuguesa de Basquetebol aceita três listas para as eleições
Organismo elege novos órgãos sociais no próximo dia 25 de abril
Organismo elege novos órgãos sociais no próximo dia 25 de abril
Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) aceitou esta quarta-feira três listas para as eleições dos órgãos sociais. Destas três listas, uma candidata-se apenas para o Conselho de Arbitragem (CA).
A Lista A é encabeçada pelo atual secretário-geral da FPB, João Carvalho. A Lista C tem como candidato a presidente Carlos Barroca, que trabalhou na Liga norte-americana de basquetebol (NBA). A Lista B, por sua vez, apresenta uma candidatura apenas para o CA.
A Lista A apresenta João Espanha para presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), José Azevedo Rodrigues para o Conselho Fiscal, Pedro Santiago para o Conselho de Disciplina, Catarina Santos Ferreira para o Conselho de Justiça e Rui Valente para o Conselho de Arbitragem.
Já a Lista C, apresenta Alexandre Mota Pinto para a MAG, Sónia Cerdeiras para o Conselho Fiscal, Luísa Freitas para Disciplina, Pedro Trovão do Rosário para Justiça e Bruno Casinha para a Arbitragem.
A Lista B propõe Valdemar Cabral para presidente do Conselho de Arbitragem.
As eleições da FPB – para o quadriénio 2026-2030 – decorrem no próximo dia 25 de abril, às 15:00, no Auditório do Centro de Medicina Desportiva de Lisboa.