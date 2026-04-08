Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) aceitou esta quarta-feira três listas para as eleições dos órgãos sociais. Destas três listas, uma candidata-se apenas para o Conselho de Arbitragem (CA).

A Lista A é encabeçada pelo atual secretário-geral da FPB, João Carvalho. A Lista C tem como candidato a presidente Carlos Barroca, que trabalhou na Liga norte-americana de basquetebol (NBA). A Lista B, por sua vez, apresenta uma candidatura apenas para o CA.

A Lista A apresenta João Espanha para presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), José Azevedo Rodrigues para o Conselho Fiscal, Pedro Santiago para o Conselho de Disciplina, Catarina Santos Ferreira para o Conselho de Justiça e Rui Valente para o Conselho de Arbitragem.

Já a Lista C, apresenta Alexandre Mota Pinto para a MAG, Sónia Cerdeiras para o Conselho Fiscal, Luísa Freitas para Disciplina, Pedro Trovão do Rosário para Justiça e Bruno Casinha para a Arbitragem.

A Lista B propõe Valdemar Cabral para presidente do Conselho de Arbitragem.

As eleições da FPB – para o quadriénio 2026-2030 – decorrem no próximo dia 25 de abril, às 15:00, no Auditório do Centro de Medicina Desportiva de Lisboa.