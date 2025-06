Fernando Sá, treinador do FC Porto, após a derrota com o Benfica (71-93), no quarto jogo da final do play-off do campeonato de basquetebol, no Dragão Arena:

«O Benfica, hoje, esteve diferente relativamente ao jogo 3, na sexta-feira, e teve uma eficácia no jogo exterior muito alta, com jogadores que apareceram a um nível altíssimo neste quarto jogo, e nós não tivemos capacidade física, mental e discernimento para conseguir reagir.

O Benfica teve 40 minutos muito intensos, a exemplo do que nós tivemos na sexta-feira, e nós tivemos dificuldades para arranjar soluções de lançamento. Falhando em termos ofensivos, a frustração começa a acumular-se. Foi difícil encontrar o caminho para podermos mudar o sentido do jogo.

Mais uma vez, não tivemos sorte com as lesões. Estou aqui há três anos e sempre chegámos a estes momentos de play-off com lesões importantes. Não foram só as lesões do Miguel Queiroz e do Tanner (Omlid). Foi também a lesão prolongada do Devyn Marble, que o tirou da maioria dos treinos durante um mês e meio e um problema que o Toney (Douglas) teve na semana anterior ao reinício do play-off. Isto quebra ritmos, qualidade de treino e resistência.

A época foi excelente, pois vencemos a Supertaça e a Taça de Portugal, e estou grato a todos, pois fizeram o melhor possível para que isto acabasse bem, mas há coisas que não controlamos.

É um título que nos foge há alguns anos e que queremos recuperar o mais depressa possível.

O Benfica foi um justo campeão. Parabéns ao Benfica, uma equipa que só perdeu um jogo durante fase regular do campeonato e nos play-offs só perdeu um.»