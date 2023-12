Bronny James, filho de LeBron James, regressou à competição, cerca de cinco meses depois de ter sofrido uma paragem cardíaca num treino.

Ao serviço da Universidade do Sul da Califórnia (USC), o jogador estreou-se no basquetebol universitário e o pai marcou presença nas bancadas.

LeBron acabou mesmo por filmar a entrada do filho em campo no jogo entre USC e Long Beach State, que teve o pavilhão completamente cheio.

Bronny recebeu uma ovação de pé do público e teve direito a uma mensagem especial do «Rei» nas redes sociais.

«Nem consigo dizer-vos o quão emocional o dia de hoje foi para mim! Estou literalmente esgotado e tudo o que posso dizer é: Bronny, és simplesmente incrível! Malditas as vitórias e as derrotas que vão acontecer. Tu já ganhaste o último campeonato, que é a vida! Orgulhoso de ti miúdo e hoje deste-me mais vida! Obrigado e amo-te».

Dwyane Wade, com quem LeBron James ganhou dois campeonatos nos Miami Heat, e Kevin Durant, estrela dos Phoenix Suns, também reagiram ao regresso de Bronny James às quadras.

Watching Bronny walk out on that court gave me chills… Welcome back to the game you love Bronny