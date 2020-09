Os Miami Heat voltaram a vencer os Boston Celtics, desta feita por 106-101, e lideram a final da Conferência Este da NBA, por 2-0. Os Celtics até chegaram ao intervalo com 13 pontos de vantagem, mas esbarraram na competência defensiva da equipa de Miami, que concedeu apenas 17 pontos no terceiro período e colocou-se na frente do marcador.

No quarto parcial, a formação de Boston recuperou o tempo perdido e chegou a liderar por cinco pontos, mas acabou por permitir nova ultrapassagem dos Miami Heat.

Goran Dragic foi a grande figura do encontro com 25 pontos, a par de Bam Adebayo, que chegou aos 21, e completou dez ressaltos. No lado dos Celtics, Kemba Walker com 23 pontos e Jaylen Brown e Jayson Tatum, com 21 cada, também estiveram em bom plano.

O terceiro jogo dos sete possíveis está marcado para a madrugada deste sábado.