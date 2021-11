Um estudante universitário ganhou dez mil dólares, cerca de 8,7 mil euros, com quatro cestos em apenas trinta segundos. Um desafio que à primeira vista pode parecer fácil, mas que é difícil, mesmo para um profissional da NBA.

O desafio passava por um cesto normal, seguido por um lançamento livre, depois um lançamento de três pontos e, a finalizar, um lançamento longo antes do meio-campo. Tudo isto com o cronómetro a correr e com um prazo máximo de trinta segundos para completar os quatro cestos.

O felizardo foi Gustavo Angel Tamayo, aluno do Bryan College. Um feito que tem ainda de ser valorizado pelo facto de Gustavo, que cresceu em Inglaterra e que joga futebol, nunca ter jogado basquetebol. «Só jogo futebol, é a única coisa que faço. Além disso, tinha um dedo partido na mão esquerda», contou o feliz contemplado em declarações ao Chattanooga Times Free Press.

Ora veja o feito do jovem Gustavo: