Conhecido no universo do basquetebol como Alien, o poste francês Victor Wembanyama protagonizou um momento que vai figurar nas coletâneas dos melhores momentos da NBA nos próximos tempos.

No jogo frente aos Charlotte Hornets, Wemby desarmou DaQuan Jeffries sem tirar os pés do chão! É óbvio que ter 2,21 metros é uma ajuda preciosa (já agora Jeffries mede uns respeitosos 1,96 metros), mas isso não retira uma ponta que seja de brilhantismo a um abafo assombroso.

Os San Antonio Spurs acabariam por sair derrotados de Charlotte (117-116), num jogo resolvido com triplo de Miles Bridges, a 1,1 segundos do fim. Wemby assinou mais um duplo-duplo (16 pontos e 11 ressaltos) pelos texanos.

Os líderes da Conferência Este, Cleveland Cavaliers, ganharam em Washington (124-134), pese embora os 45 pontos assinados por Jordan Poole pelos Wizards, e os comandantes no Oeste, Oklahoma City Thunder, superaram os Toronto Raptors (121-109).

Destaque ainda para a noite de glória de Devin Booker, que atingiu um novo máximo de pontos esta temporada (47) na vitória dos Phoenix Suns frente aos Utah Jazz por 135-127, após prolongamento. Ainda assim, o herói dos Suns acabou por ser Grayson Allen, que evitou o desaire com um triplo convertido no último segundo do tempo regulamentar.