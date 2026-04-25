João Carvalho foi eleito, este sábado, o novo presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), ao vencer as eleições do organismo com dois terços dos votos.

O presidente eleito, que liderava a Lista A e já desempenhava funções como secretário-geral da FPB, sucede a Manuel Fernandes, que atingiu o limite de três mandatos, para o quadriénio 2026-2030. João Carvaho recolheu 40 votos num universo de 60, correspondentes aos delegados que, de forma sequencial, foram chamados a exercer o seu direito de voto em Assembleia Geral.

Carlos Barroca, antigo vice-presidente da NBA que encabeçava a Lista C e arrecadou os 20 votos restantes.

Já a Lista B, liderada por Valdemar Cabral, concorria apenas ao Conselho de Arbitragem.

Registou-se ainda a abstenção de um dos delegados, que se encontra fora do país, sendo que 12 dos votos foram registados por correspondência.

Além do presidente João Carvalho, João Espanha assumirá funções enquanto presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), ao passo que José Azevedo Rodrigues comandará o Conselho Fiscal, Pedro Santiago o Conselho de Disciplina, Catarina Santos Ferreira o Conselho de Justiça e Rui Valente o Conselho de Arbitragem, respetivamente.