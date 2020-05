Michael Jordan retirou-se do basquetebol há quase 20 anos, mas continua a ser uma das maiores figuras do desporto mundial e o documentário «The Last Dance» da Netflix trouxe-o ainda mais para a ribalta.

Tanto assim é que numa intervenção numa rádio norte-americana, o agente revelou que o antigo jogador de Chicago Bulls e Washington Wizards recusou uma proposta estratosférica.

«Há três anos, levei-lhe uma oferta de 100 milhões de dólares [mais de 90 milhões de euros]. Tudo o que ele tinha de fazer, para além de dar a sua simpatia e o colocar o nome no evento, era aparecer durante duas horas para anunciar um acordo. Ele disse que não», disse David Falk, no programa Boomer «Boomer and Gio», da WFAN, e que a CNN cita.

O empresário acrescentou. «Deus o abençoe. Ele tem tido tanto sucesso que isso dá-lhe a oportunidade de fazer o que ele quiser ou não fazer coisas que não quer. Ele é muito, muito seletivo naquilo que se envolve», contou o empresário.