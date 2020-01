A Agência Reuters publicou esta terça-feira um vídeo que mostra um helicóptero às voltas 15 minutos antes do acidente de Kobe Bryant.

As imagens são de vídeo amador e foram publicadas nas redes sociais. Segundo a agência noticiosa, através dos dados do telefone onde foram filmadas, é possível ver que foram captadas na zona de Glendale na mesma altura e no mesmo local onde, segundo os radares, estaria a aeronave que transportava Kobe Bryant e mais oito pessoas, incluindo a filha de 13 anos.

David Lyudmirsky, o autor do vídeo, afirmou que decidiu filmar por acreditar que o helicóptero estava a voar a uma altitude estranhamente baixa.

O helicóptero de Kobe Bryant andou às voltas durante algum tempo na zona de Glendale e acabou por se despenhar pouco tempo depois numa zona montanhosa numa altura de nevoeiro intenso.