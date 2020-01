LeBron James tornou-se no terceiro melhor marcador da história da NBA. O jogador dos LA Lakers ultrapou Kobe Bryant, ao marcar 29 pontos na derrota da equipa californiana frente aos Philadelphia 76ers.

«King» James entrou em campo com uma mensagem dedicada a Kobe Bryant («Mamba 4 Life»), e com 7.23 minutos para jogar no terceiro período chegar aos 33.644 pontos, mais um do que Bryant, também ele ex-jogador de LA.

Ora, neste momento, LeBron James tem um total de 33.655 pontos e fica atrás de Kareem Abdul-Jabbar (38.387) e Karl Malone (36.928).