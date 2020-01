A morte de Kobe Bryant emocionou o mundo e, se rapidamente se multiplicaram as mensagens de condolências e homenagens de desportistas e não só, para os que estavam mais próximos, as palavras demoraram mais a sair. Foi o caso de LeBron James, amigo de Kobe Bryant e da família e fã assumido da lenda dos Lakers, que, devastado com a morte do Black Mamba, deixou uma mensagem emocionada nas redes sociais.

«Não estou pronto, mas aqui vai», começa por dizer King James na publicação do Instagram, que acompanha com uma foto dos dois.

«Estou aqui sentado a tentar escrever algo, mas sempre que tento, começo a chorar a pensar em ti, na sobrinha Gigi e na amizade/laço/irmandade que tínhamos. Ouvi a tua voz no domingo antes de deixar Filadélfia e não podia pensar, nem num milhão de anos, que esta seria a última conversa que teríamos. WTF!! Estou de coração partido e devastado, meu irmão. Amo-te. O meu coração vai para a Vanessa e as miúdas», continua a mensagem de LeBron.

«Prometo-te que vou continuar o teu legado. Significas tanto para nós, sobretudo na ‘Nação dos Lakers’ e é a minha responsabilidade pôr esta m**** para trás e continuar!! Dá-me força aí do céu e toma conta de mim. Eu trato de nós aqui em baixo. Há muito mais que queria dizer, mas não consigo agora porque não consigo superar isto», diz ainda Lebron, que se despede depois com um: «Até nos encontrarmos de novo, meu irmão #Mamba4Life #Gigi4Life»

Veja a mensagem de Lebron James: