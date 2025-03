Ao sofrer a primeira derrota caseira da temporada para a Liga, o FC Porto falhou a aproximação ao líder da fase regular, Benfica. Os dragões caíram, esta terça-feira, perante a Ovarense (77-75), num jogo em atraso da 10.ª jornada.

O base dos vareiros, Render Woods, destacou-se com 12 pontos e nove assistências, bem como os companheiros de equipa Daniel Oladapo (14 pontos e sete ressaltos) e Delaney Blaylock (13 pontos e seis ressaltos).

Os melhores marcadores do jogo foram os portistas Roy Devyn Marble (23 pontos) e Wesley Washpun (15).

Os últimos instantes da partida foram caóticos. A dois minutos do fim, a Ovarense vencia por 77-71, margem que os dragões conseguiram encurtar por Xeyrius Williams e Roy Devyn Marble. O 77-75 surgiu a 1.24 minutos do fim e não mais se alterou.

Nos últimos segundos, Daniel Oladapo desperdiçou dois lances livres pela equipa de Ovar, mas, na resposta, Xeyrius Williams desperdiçou o triplo que poderia ter valido o triunfo ao FC Porto.

Com o calendário acertado, os dragões continuam na segunda posição da fase regular com 14 vitórias, menos duas do que o líder, Benfica. Já a Ovarense igualou o Sporting na terceira posição, somando ambos 11 triunfos.

No próximo fim de semana disputa-se a “final four” da Taça de Portugal, em Matosinhos. O FC Porto defronta o Benfica, numa das meias-finais. Na outra medem forças Sporting e Oliveirense.