Mau tempo: Federação de basquetebol cria fundo solidário
Medida visa apoiar clubes afetados pelo mau tempo que se fez sentir em Portugal
Medida visa apoiar clubes afetados pelo mau tempo que se fez sentir em Portugal
A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) anunciou, entre outras medidas, a criação de um fundo solidário para apoiar os clubes afetados pelo mau tempo que se fez sentir em Portugal.
Em comunicado, a FPB considera que «enquanto comunidade desportiva unida por valores de solidariedade, responsabilidade social e coesão, o basquetebol nacional deve mobilizar-se para apoiar os clubes afetados».
«Deste modo, a Federação Portuguesa de Basquetebol em estreita e inclusiva cooperação com as associações e clubes, decidiu lançar uma iniciativa que permita a todos contribuir para apoiar os clubes afetados, assegurando a continuidade de uma prática desportiva de qualidade», lê-se.
Entre as medidas anunciadas pela FPB estão a criação de um fundo solidário nacional do basquetebol, o levantamento nacional de danos, a implementação de medidas desportivas excecionais e a criação de uma rede de solidariedade entre clubes.
O organismo, que vai ainda lançar a campanha “O Basquetebol Apoia” e estabelecer parcerias institucionais, informa que «toda a informação detalhada será divulgada assim que o processo esteja totalmente concluído e devidamente estruturado».