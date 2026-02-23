A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) anunciou, entre outras medidas, a criação de um fundo solidário para apoiar os clubes afetados pelo mau tempo que se fez sentir em Portugal.

Em comunicado, a FPB considera que «enquanto comunidade desportiva unida por valores de solidariedade, responsabilidade social e coesão, o basquetebol nacional deve mobilizar-se para apoiar os clubes afetados».

«Deste modo, a Federação Portuguesa de Basquetebol em estreita e inclusiva cooperação com as associações e clubes, decidiu lançar uma iniciativa que permita a todos contribuir para apoiar os clubes afetados, assegurando a continuidade de uma prática desportiva de qualidade», lê-se.

Entre as medidas anunciadas pela FPB estão a criação de um fundo solidário nacional do basquetebol, o levantamento nacional de danos, a implementação de medidas desportivas excecionais e a criação de uma rede de solidariedade entre clubes.

O organismo, que vai ainda lançar a campanha “O Basquetebol Apoia” e estabelecer parcerias institucionais, informa que «toda a informação detalhada será divulgada assim que o processo esteja totalmente concluído e devidamente estruturado».