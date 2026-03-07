Mazzulla: «Neemias Queta é bom rapaz, mas é adepto do Benfica»
Joe Mazzulla respondeu de forma curiosa a pergunta de um jornalista português
Os Boston Celtics venceram os Dallas Mavericks (120-100), com Neemias Queta a somar 16 pontos e 15 ressaltos em mais uma exibição positiva.
Na sequência do encontro, um jornalista português compareceu na conferência de imprensa com o treinador Joe Mazzulla e questionou, logicamente, qual a importância de Neemias Queta na equipa. Mazzulla respondeu de forma curiosa.
«Também és adepto do Benfica?», com uma cara séria. «Não, normalmente só cubro basquetebol», respondeu o jornalista. «Boa, era só para ter a certeza», retorquiu, antes de responder à pergunta.
«Eu acho que o 'Neemi' tem sido ótimo para nós. Ele chegou aqui há três ou quatro anos, teve muita paciência para construir uma carreira na NBA. Começou na G-League, foi poste de terceira linha, depois suplente, depois a jogar de forma consecutiva... até a jogar na FIBA este verão, achei que ele começou a ter uma abordagem diferente. Vemos o crescimento do seu jogo e da sua mentalidade. Eu sente propriedade e responsabilidade em ser o poste titular dos Celtics», respondeu, não sem antes voltar ao tema do Benfica:
«Ele é bom rapaz. Penso que é adepto do Benfica, no entanto», brincou Joe Mazzulla.