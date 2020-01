Dois dias após a morte de Kobe Bryant, têm sido várias as homenagens prestadas à estrela norte-americana e o Milan, clube do português Rafael Leão, anunciou nas redes sociais que na partida desta terça-feira frente ao Torino, em jogo a contar para a Taça de Itália, vai prestar homenagem ao antigo basquetebolista.

Para além do tradicional minuto de silencio, os jogadores do conjunto rossoneri vão envergar fumos negros nas camisolas.

In agreement with @SerieA, tonight #ACMilan will wear the black armband in memory of Kobe Bryant, who died in a tragic helicopter crash together with his daughter Gianna Maria and 7 other victims. The whole San Siro will also pay a tribute just a few minutes away from kick off.