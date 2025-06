Norberto Alves, treinador do Benfica, após a vitória na visita ao FC Porto (71-93), no quarto jogo da final do play-off do campeonato de basquetebol, no Dragão Arena:

«O Benfica é este que hoje esteve aqui no Dragão Arena, que é muito diferente do de sexta-feira [terceiro jogo da final]. Foi muito mais forte e afirmativo. No último jogo, estivemos muito mal.

Hoje, quando estivemos a perder, no primeiro período, num dos “time out” [desconto de tempo] que pedimos, vimos que o jogo ia ser complicado e eu disse à equipa que o acelerasse completamente, para tentar marcar nos primeiros segundos, porque dificilmente o jogo ia ser ganho de outra forma. Tínhamos de desgastar o FC Porto o mais possível e foi o que fizemos.

Isso permitiu-nos correr e ter cestos de elevada eficácia em contra-ataque, o que nos permitiu ganhar uma margem pontual, num jogo que era decisivo para eles, mas não ainda para nós. Os aspetos mentais vêm muito ao de cima no play-off.

Eu acreditava muito. Tinha confiança naquilo que tem sido a gestão da equipa e no controlo emocional nestes momentos.

Vencer é sempre especial, mas tenho muito respeito pela instituição que é o FC Porto, que nos dominou na maior parte deste campeonato e noutras competições.

Sentimos, a certa altura, nos confrontos com eles que tínhamos de estar em completa superação e acho que a equipa se superou. Eu disse aos rapazes que tínhamos de nos transcender, porque do outro lado estava uma equipa com uma enorme qualidade, muito bem treinada e que exigiu de nós o máximo para podermos ganhar este campeonato.

Somos uns justos campeões. O Betinho Gomes? Digo sempre que os grandes jogadores são aqueles que fazem o colega de equipa ser melhor todos os dias, pelo exemplo. Os excecionais jogadores, que é o caso do Betinho Gomes e o do Makram Romdhane, são os que fazem os colegas ser campeões.»