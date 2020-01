A NBA anunciou o adiamento do jogo entre os Los Angeles Lakers e os Los Angeles Clippers no seguimento da morte de Kobe Bryant.

O encontro entre as duas equipas daquela cidade da Califórnia estava agendado para terça-feira, dia 28, madrugada de quarta-feira em Portugal.

De acordo com o comunicado da NBA, a decisão foi tomada por respeito à franchise dos Lakers «que está a sofrer duramente a morte trágica de Kobe Bryant, lenda do clube, a sua filha e outras sete pessoas num acidente de helicóptero no domingo».

A NBA não informa sobre uma nova data.