Esta madrugada fez-se história na NBA: aos 43 anos, Becky Hammon tornou-se a primeira mulher da orientar uma equipa, no caso os San Antonio Spurs.

Frente aos Lakers, o carismático treinador Gregg Popovich foi expulso no segundo período e foi a sua adjunta, Hammon, a pegar nas rédeas da equipa até ao fim.

«Tento não pensar na dimensão disto, porque pode ser exagerado. Não tive tempo para refletir, não tive tempo de ver o meu telemóvel. Por isso, não sei o que está a acontecer fora do AT&T Cnter [pavilhão dos Spurs]», disse, no final do jogo.

«Tentei colocar os rapazes nos lugares certos, tentar motivá-los. É uma situação de aprendizagem para todos nós, mas preferia ter conseguido uma vitória com os rapazes», acrescentou.

Os campeões Lakers saíram vitoriosos (121-107), em mais uma noite «normal» para o aniversariante LeBron James, que apontou 26 pontos, cinco ressaltos e oito assistências.

Mas no final da partida, também James preferiu destacar a façanha de Hammon.

«Está a tirar dividendos dos últimos anos, o treinador Popo deu-lhe uma oportunidade... É lindo ouvi-la gritar junto à linha lateral. Ela é muito apaixonada pelo jogo. Parabéns para ela e para a nossa liga», afirmou.