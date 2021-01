Após 12 épocas em Houston, James Harden mudou-se para os Brooklyn Nets, confirmou a organização nova-iorquina.



Num comunicado divulgado na página oficial, a equipa de Durant e Irving confirma a chegada de «The Beard» e as saídas de Jarret Allen e Taurean Prince para os Cleveland Cavaliers e de Rodions Kurucs e Caris LeVert para os Rockets. Além disso, a organização de Houston recebe um pacote com quatro escolhas de primeira ronda do draft (2021, 2023, 2025 e 2027).



Os Rockets recebem ainda Dante Exum e a primeira escolha do draft em 2022 do Cavs.



Segunda a imprensa norte-americana, os Houston Rockets pretendem trocar LeVert por Victor Oladipo, jogador dos Indiana Pacers. No entanto, o negócio ainda não foi confirmado.



James Harden, MVP em 2018 e All-Star nas últimas oito épocas, reencontra Kevin Durant com quem jogou ao serviço dos Oklahoma City Thunder.