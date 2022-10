Depois da vitória sobre os Los Angeles Lakers no primeiro jogo da temporada da NBA, os campeões Golden State Warriors foram derrotados pelos Denver Nuggets, por 129-123, na última madrugada.

No Chase Center, casa dos Warriors, os visitantes chegaram ao intervalo com uma vantagem de 70-52, mas nos dois últimos tempos, a formação de São Francisco reduziu a vantagem mas não foi suficiente para vencer a equipa do estado do Colorado.

Stephen Curry bateu o recorde de 34 pontos registados, juntamente com quatro assistências. Nikola Jokic alcançou 26 pontos e 10 assistências e Bruce Brown (20 pontos e cinco assistências), seguido de Michael Porter Jr., com 17 pontos.

Também na última madrugada, aconteceu novo desaire para os Miami Heat, com a derrota caseira frente aos Boston Celtics (104-111). Jayson Tatum assinou uma excelente exibição, com 29 pontos e quatro assistências. Os Celtics somaram a segunda vitória, enquanto a formação de Miami ainda não venceu nesta temporada.