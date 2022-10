Depois da derrota ante os Denver Nuggets, os Golden State Warriors regressaram às vitórias na madrugada desta segunda-feira, ao baterem os Sacramento Kings por 130-125. Os campeões somam agora duas vitórias e uma derrota na fase regular.

Stephen Curry voltou a superar a marca dos 30 pontos e chegou aos 33, sendo o melhor marcador de um jogo que teve uma primeira parte absolutamente impressionante ao nível dos pontos, com um 89-71 ao intervalo a favor dos Warriors, que marcaram 50 pontos no segundo período. Esta tratou-se a da terceira maior pontuação num qualquer período e um recorde da franquia.

Num dia com dois prolongamentos, que sorriram a Cavaliers e Jazz, os Blazers confirmaram o bom início de época e somaram a terceira vitória em três jogos, para o melhor início desde 2011/12. Damian Lillard, com 41 pontos, foi o melhor marcador no triunfo ante os Lakers.

Hornets, Timberwolves e Suns também triunfaram no domingo.

Com os resultados registados, Jazz e Blazers continuam só com vitórias (agora três) no topo da Conferência Oeste.

Resultados da última noite:

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers, 104-106

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets, 109-126

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards, 117-107 (após prolongamento)

New Orleans Pelicans-Utah Jazz, 121-122 (após prolongamento)

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves, 106-116

Golden State Warriors-Sacramento Kings, 130-125

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns, 95-112

Algumas das melhores jogadas da noite: