Os Boston Celtics puseram fim, na terça-feira, à invencibilidade dos Cleveland Cavaliers na NBA, que já durava há 15 jogos, ao vencerem em casa por 120-117.

Neemias Queta foi um dos oito jogadores utilizados por Joe Mazzulla, num jogo que também contou para a NBA Cup. O poste luso somou cinco pontos, quatro ressaltos e duas assistências, mais três «turnovers» e outras tantas faltas.

A principal figura dos anfitriões foi Jayson Tatum, que amealhou 33 pontos, 12 ressaltos e sete assistências. Al Horford, com 20 pontos, Derrick White, com 19, e Jaylen Brown, com 17, também se destacaram.

Já a exibição de Donovan Mitchell, autor de 35 pontos e oiro ressaltos, foi insuficiente para manter o trajeto cem por cento vitorioso dos Cavs, que contaram ainda com Evan Mobley em bom plano (17 pontos e 11 ressaltos).

Os Cavs, porém, seguem líderes da Conferência Este, com 15 vitórias e uma derrota, enquanto os Celtics são segundos, com 12 triunfos e três desaires.

Os resultados da última madrugada na NBA:

Boston Celtis-Cleveland Cavaliers, 120-117

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets, 116-115

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets, 110-122

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans, 132-91

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder, 110-104

Los Angeles Lakers-Utah Jazz, 124-118