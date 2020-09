Depois de duas derrotas nos jogos iniciais da final da Conferência Este da NBA, os Boston Celtics reergueram-se e reduziram para 2-1 a desvantagem para os Miami Heat.

A equipa mais titulada da história da competição (17 títulos) venceu o jogo três por 117-106. Jaylen Brown (26 pontos) e o inevitável Jayson Tatum (25 pontos, 14 ressaltos e oito assistências) indicaram o caminho certo à equipa do Estado do Massachusetts numa noite histórica: pela primeira vez em 25 anos, tiveram quatro jogadores a superarem a marca dos 20 pontos: Brown, Tatum e ainda Kemba Walker (21 pts) e Marcus Smart, com 20 pontos.

Do lado do Miami Heat, Bam Adebayo esteve em bom plano, com 27 pontos e 16 ressaltos, registo ainda assim insuficiente para deixar a equipa da Florida a uma vitória da final da NBA.

Os Boston Celtics venceram pela última vez a competição em 2008, enquanto os Miami Heat conquistaram-na já por três vezes, todas neste século e a última das quais em 2013, quando tinham LeBron James na equipa.