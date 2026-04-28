Cooper Flagg venceu o prémio de Rookie do Ano da NBA, relativo à fase regular da presente época. O jovem de 19 anos venceu na votação, deixando Kon Knueppel, dos Charlotte Hornets, no segundo lugar e V. J. Edgecombe, dos Philadelphia 76ers, em terceiro.

O ala dos Mavericks estreou-se na NBA com uma temporada de sonho, na qual, para além da distinção como jovem do ano, atingiu um feito que não era alcançado desde Michael Jordan: liderou a equipa em pontos, assistências, ressaltos e roubos de bola.

Depois da conquista do prémio, Cooper Flagg deixou uma mensagem à próxima geração de rookies que vão entrar na NBA na próxima época. «Vão lá para dentro todas as noites e joguem o melhor que puderem. Causem impacto no jogo», disse.

Apesar dos bons números do jovem de 19 anos, os Dallas Mavericks ficaram fora dos play-offs que já se disputam desde o dia 18 de abril.