NBA: Cooper Flagg vence Rookie do Ano
Para além do prémio, ala dos Dallas Mavericks igualou feito de Michael Jordan
Para além do prémio, ala dos Dallas Mavericks igualou feito de Michael Jordan
Cooper Flagg venceu o prémio de Rookie do Ano da NBA, relativo à fase regular da presente época. O jovem de 19 anos venceu na votação, deixando Kon Knueppel, dos Charlotte Hornets, no segundo lugar e V. J. Edgecombe, dos Philadelphia 76ers, em terceiro.
O ala dos Mavericks estreou-se na NBA com uma temporada de sonho, na qual, para além da distinção como jovem do ano, atingiu um feito que não era alcançado desde Michael Jordan: liderou a equipa em pontos, assistências, ressaltos e roubos de bola.
Depois da conquista do prémio, Cooper Flagg deixou uma mensagem à próxima geração de rookies que vão entrar na NBA na próxima época. «Vão lá para dentro todas as noites e joguem o melhor que puderem. Causem impacto no jogo», disse.
Apesar dos bons números do jovem de 19 anos, os Dallas Mavericks ficaram fora dos play-offs que já se disputam desde o dia 18 de abril.