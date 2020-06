O antigo jogador e treinador Wes Unseld faleceu, esta terça-feira aos 74 anos, na sequência de algumas complicações de saúde informaram os Washington Wizards.



Unseld foi um dos dois basquetebolistas da história da NBA que conseguiu ser o rookie do ano e o MVP na mesma temporada além de Wilt Chamberlain. Além disso, o ex-jogador foi cinco vezes «All Star» e faz parte do «Hall Of Fame» desde 1988.



Jogou 13 épocas nos Baltimore Bulltes, mais tarde Capital Bullets, depois Washington Bullets e atualmente Washington Wizards. Após terminar a carreira, Unseld orientou o Bullets de 1987 a 1994, apenas conseguindo por uma vez o apuramento para os play-offs.