NBA: dez pontos e seis ressaltos para Neemias na vitória dos Celtics
Triunfo por 125-117 sobre os Toronto Raptors
O português Neemias Queta somou dez pontos e sete ressaltos na vitória caseira dos Boston Celtics frente aos Toronto Raptors, por 125-117, na última madrugada.
Neemias foi novamente titular e acertou quatro de seis lançamentos de campo, em 27.10 minutos.
Na equipa de Boston, o melhor marcador foi Payton Pritchard, com 27 pontos, à frente de Jaylen Brown, com 25. Ja’Kobe Walter e RJ Barrett lideraram os canadianos, com 19.
Os Celtics somaram o 24.º triunfo em 37 jogos e seguem no segundo lugar da Conferência Este. Os Raptors surgem em quarto, com 23 vitórias e 16 desaires.
