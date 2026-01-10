O português Neemias Queta somou dez pontos e sete ressaltos na vitória caseira dos Boston Celtics frente aos Toronto Raptors, por 125-117, na última madrugada.

Neemias foi novamente titular e acertou quatro de seis lançamentos de campo, em 27.10 minutos.

Na equipa de Boston, o melhor marcador foi Payton Pritchard, com 27 pontos, à frente de Jaylen Brown, com 25. Ja’Kobe Walter e RJ Barrett lideraram os canadianos, com 19.

Os Celtics somaram o 24.º triunfo em 37 jogos e seguem no segundo lugar da Conferência Este. Os Raptors surgem em quarto, com 23 vitórias e 16 desaires.