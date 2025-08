Trocado no início do ano, oriundo dos Dallas Mavericks, numa movimentação que levou Anthony Davis para a equipa do Texas, Luka Doncic acertou a renovação com os LA Lakers por mais três anos, o que lhe renderá um valor global de 165 milhões de dólares, qualquer coisa como 145 milhões de euros.

«Vivemos um momento monumental para a nossa franquia. O futuro de Luka Doncic é nos LA Lakers», salientou o diretor geral da formação de Los Angeles, Rob Pelinka.

O base/extremo esloveno, de 26 anos, foi eleito o rookie do ano em 2018/2019, quando trocou o Real Madrid pelos Mavericks. Entre 2020 e 2024, integrou a equipa do ano da NBA e participou no jogo All Star.

«Esta equipa é incrível. Acredito no que estamos a construir. Vou continuar a trabalhar no máximo para trazer mais um campeonato para Los Angeles e deixar a nação Laker orgulhosa. Estou entusiasmado com o que está por vir», reagiu o jogador.

