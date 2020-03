Luka Doncic tem apenas 21 anos, mas já gravou o seu nome na história dos Dallas Mavericks.

O basquetebolista esloveno foi a estrela maior na vitória ante o New Orleans Pelicans, por 127-123, ao somar mais um triplo-duplo para a conta – 30 pontos, 17 ressaltos e dez assistências.

Mas não foi um triplo-duplo qualquer: foi o 22.ª esta temporada, um número que lhe permite quebrar o recorde de triplos-duplos num ano na franquia de Dallas, que antes pertencia a Jason Kidd.

Além desta marca, Doncic tornou-se ainda no quinto jogador a conseguir dez triplos-duplos de 30 pontos numa só temporada: junta-se a Oscar Robertson, Michael Jordan, James Harden e Russel Westbrook.

Além de Doncic, também Porzingis esteve em destaque do lado dos Mavericks, com 34 pontos e 12 ressaltos. Do lado dos Pelicans, Zion Williamson, número 1 do draft do ano passado, fez 21 pontos em 35 minutos.

Os resultados do dia na NBA:

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics, 106-112

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder, 107-114

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers, 119-100

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies, 79-118

Miami Heat-Orlando Magic, 116-113

New York Knicks-Utah Jazz, 104-112

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls, 115-108

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans, 127-123

Portland Trail Blazers-Washington Wizards, 125-104