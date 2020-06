O draft da liga norte-americana de basquetebol (NBA) foi agendado para 16 de outubro, estando as equipas autorizadas a negociar com jogadores livres a partir de 18 do mesmo mês, noticia a agência Associated Press (AP).

Segundo a mesma fonte, no período entre 19 e 23 de outubro, designado annual moratorium, podem existir acordos entre equipas e jogadores, mas apenas de forma verbal, não podendo ser oficializados quaisquer contratos.

Se o calendário previsto for cumprido, a época terminará, no máximo, a 13 de outubro com a realização do jogo sete das finais, caso seja necessário, três dias antes do início do draft.