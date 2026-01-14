No dia em que se tornou no treinador em atividade, no desporto norte-americano, há mais tempo no comando de uma equipa, Erik Spoelstra liderou os Miami Heat ao triunfo por 127-121 frente aos Phoenix Suns, na fase regular da NBA.

O treinador de 55 anos, natural do Illinois, comanda os Heat desde 2008, já lá vão 18 anos. Com a retirada de Gregg Popovich no final da época passada, que orientou os San Antonio Spurs durante uns impressionantes 29 anos, Spoelstra tornou-se no técnico há mais tempo na mesma equipa na NBA. Na terça-feira, com a saída de Mike Tomlin dos Pittsburgh Steelers (futebol americano), cargo que ocupava há 19 anos, alargou esse recorde para os quatro principais desportos norte-americanos (basquetebol, basebol, futebol americano e hóquei no gelo).

Erik Spoelstra marcou esse feito com um difícil triunfo frente aos Phoenix Suns, que foram capazes de recuperar de uma desvantagem superior a 20 pontos, passaram mesmo para a frente no último período, mas caíram nos instantes finais, muito por causa da exibição de Bam Adebayo (29 pontos). O poste tornou-se no segundo jogador com mais pontos acumulados (9.461) na história da franquia de Miami, ultrapassando Alonzo Mourning. A lista liderada por Dwyane Wade (21.556).

Em Los Angeles, uma exibição de luxo do quarentão LeBron James (31 pontos, 10 assistências e nove ressaltos) ajudou ao triunfo dos Lakers frente aos Atlanta Hawks (141-116). Na equipa de LA, que vinha de três derrotas seguidas, destaque ainda para os 27 pontos somados por Luka Doncic.

Os líderes da Conferência Oeste, Oklahoma City Thunder, cimentaram esse estatuto ao derrotarem os segundos classificados San Antonio Spurs por 119-98, com Shai Gilgeous-Alexander a assinar 34 pontos.

Resultados da jornada:

Phoenix Suns - Miami Heat, 121-127

Chicago Bulls - Houston Rockets, 113-119

Minnesota Timberwolves - Milwaukee Bucks, 139-106

Denver Nuggets - New Orleans Pelicans, 122-116

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder, 98-119

Atlanta Hawks - Los Angeles Lakers, 116-141

Portland Trail Blazers - Golden State Warriors, 97-119

