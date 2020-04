Numa altura em que acabou de sair «The Last Dance», um comentário que conta a temporada de 1997/98 dos Chicago Bulls de Michael Jordan, soube-se agora que Kobe Bryant, falecido no início do presente ano, tinha juntado uma equipa para filmar, ao detalhe, a sua última temporada, em 2015/16, ao serviço dos LA Lakers.

Segundo revelou esta sexta-feira o canal de televisão ESPN, uma equipa de seis pessoas acompanhou Kobe Bryant ao longo da última época, a 20.ª da carreira de Kobe, e registou tudo em vídeo, com acesso ilimitado a todos os lugares frequentados pelo antigo jogador.

Apenas uma grande diferença em relação ao documentário de Michael Jordan. Na época de despedida de Kobe Bryant, os Lakers fizeram uma das piores épocas da sua história, com apenas 17 triunfos e 65 derrotas. Apesar de tudo, não deixa de ser um conteúdo apetecível para os muitos fás do antigo jogador que encontrou um fim trágico, no início do presente ano, vítima de um acidente de helicóptero.

Kobe Bryant's final season was captured by an all-access camera crew, sources told @Baxter.



The original plan was for a potential documentary to be released years from now, but in the wake of his death what will happen to the footage remains unclear. https://t.co/AUdVBGhylo