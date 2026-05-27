O treinador principal dos Boston Celtics, Joe Mazzulla, foi eleito treinador do ano da NBA, a principal Liga de basquetebol dos Estados Unidos da América. Mazzulla é treinador do português Neemias Queta.

O técnico teve mais de 50 vitórias, apesar das várias limitações no plantel ao longo da época. Os Celtics, que foram eliminados pelo Philadelphia na ronda inaugural dos play-offs, iniciaram esta época sem Jayson Tatum, a sua figura de proa. Terminaram com um registo de 56-26, garantindo o segundo lugar na classificação da Conferência Este.

Mazzulla, de 37 anos, é o primeiro treinador de Boston a receber esta distinção desde Bill Fitch, em 1980.

«Obrigado aos nossos jogadores, que competem e dão tudo o que têm em cada noite. Estou grato por cada membro da organização dos Celtics, cuja dedicação contribui diariamente para as vitórias. Este prémio pertence à nossa equipa técnica, que está sempre presente para os jogadores. O seu incansável espírito de trabalho melhora a nossa equipa todos os dias. Este prémio deveria chamar-se equipa técnica do ano», afirmou Mazzulla.