Jalen Brunson foi a grande figura da última noite de ação da NBA, ao marcar 55 pontos e guiar os New York Knicks a uma vitória sofrida no prolongamento contra os Washington Wizards. Além do drama na capital, também houve espaço de brilhantismo noutros jogos.

Os New York Knicks deram continuidade ao momento de forma incrível, ao conquistar a sétima vitória consecutiva, derrotando os Washington Wizards por 136-132. A vitória foi garantida graças a uma exibição extraordinária de Jalen Brunson, que marcou 55 pontos, sendo que 42 deles surgiram na segunda parte e no prolongamento. Esta foi a terceira vez que Brunson superou a marca dos 50 pontos pelos Knicks.

Ao lado de Brunson, Karl-Anthony Towns teve um grande desempenho, com 30 pontos e 14 ressaltos. A equipa de Nova Iorque conseguiu reverter uma desvantagem de oito pontos no quarto período para garantir a vitória, selando o sétimo triunfo consecutivo, o 22.º na temporada.

Já em Los Angeles, os Lakers conquistaram uma vitória importante por 132-122 sobre os Sacramento Kings, apesar da ausência de LeBron James, que esteve fora devido a doença.

Anthony Davis, com 36 pontos, 15 ressaltos e oito assistências, assumiu o papel principal e liderou a equipa de Los Angeles. Além disso, o poste teve a ajuda de Austin Reaves que, com uma exibição fenomenal, registou 26 pontos e 16 assistências, contribuindo decisivamente para a vitória.

Pelos Kings, que somaram a sexta derrota consecutiva sob a direção do técnico interino Doug Christie, De’Aaron Fox foi o destaque, com 29 pontos e 12 assistências.

Ainda assim, se o registo dos Knicks já é impressionante, o dos OKC é capaz de superar ainda. Os Oklahoma City Thunder, líderes da Conferência Oeste, ampliaram a sequência positiva, alcançando a 10.ª vitória consecutiva na temporada frente aos Charlotte Hornets, por 106-94.

Shai Gilgeous-Alexander, estrela dos Thunder, fez 22 pontos e somou seis assistências, liderando o conjunto. O poste Isaiah Hartenstein também teve impacto no triunfo, ao somar 12 pontos e 15 ressaltos.

Outros resultados e destaques da noite:

Chicago Bulls 116-111 Milwaukee Bucks: Josh Giddey alcançou o segundo triplo-duplo da época com 23 pontos, 15 ressaltos e 10 assistências para liderar os Bulls à vitória em casa.

Golden State Warriors 109-105 Phoenix Suns: Jonathan Kuminga igualou o recorde de carreira (estabelecido na noite anterior) com mais 34 pontos, ajudado pelos 22 pontos de Steph Curry para o triunfo caseiro dos Warriors.

Denver Nuggets 134-121 Detroit Pistons: os 37 pontos de Nikola Jokic colocam o poste sérvio na frente da corrida para o MVP na 17.ª vitória dos Nuggets na temporada.

Utah Jazz 111-114 Philadelphia 76ers: Joel Embiid de máscara afundou mais a crise dos Jazz numa exibição completa que ditou a 22.ª derrota da equipa de Utah.

Portland Trail Blazers 126-122 Dallas Mavericks: Deandre Ayton registou um duplo-duplo e foi um dos quatro dos Blazers a marcar mais de 21 pontos na vitória em casa sobre os Mavs.

