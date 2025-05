O “fator casa” continua a não ter peso na final da conferência Este da NBA. Depois de terem vencido os primeiros dois jogos em Nova Iorque, os Indiana Pacers viram os Knicks triunfar em Indianapolis por 106-100, deixando a eliminatória em 2-1.

Karl-Anthony Towns foi a figura do encontro, tendo apontado 20 dos seus 24 pontos no quarto período, no qual os nova-iorquinos entraram a perder por dez pontos (80-70).

A reviravolta dos Knicks ganha outro relevo pela complexa gestão da sua principal figura, Jalen Brunson, “tapado” por faltas logo no terceiro parcial. Ainda assim, o base somou 23 pontos.

Os Pacers, que a meio do segundo período chegaram a dispor de 20 pontos de vantagem (55-35), caíram na parte final, pese embora os 20 pontos de Tyrese Haliburton e os 19 de Myles Turner.

O quarto jogo da final da conferência Este está agendado para a madrugada da próxima quarta-feira (01:00), novamente em Indiana.