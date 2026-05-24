Os New York Knicks venceram os Cleveland Cavaliers por 121-108, no terceiro jogo da final da Conferência Este da NBA.

Mesmo a jogar fora, a formação de Nova Iorque fez o 3-0 na série diante do conjunto de Ohio e está a apenas mais uma vitória de garantir a presença na final.

Jalen Brunson, com 30 pontos (três ressaltos e seis assistências), foi a grande figura dos Knicks, seguido de Mikal Bridges e Ogugua Anunoby, com 22 e 21 pontos, respetivamente. Nos Cavs, Evan Mobley apontou 24 pontos (seis ressaltos e duas assistências) e Donovan Mitchell somou 23.

O quarto jogo da série está agendado para a madrugada de segunda para terça-feira.

O vencedor da final da Conferência Este vai defrontar os Oklahoma City Thunder ou os San Antonio Spurs. Os Thunder lideram a série a Oeste por 2-1.